Ризик нападу з Чорного моря існує, – речник Одеської ОВА

Ризики того, що Росія може атакувати українські території з Чорного моря, не зникають. Водночас існує висока ймовірність, що по Одесі окупанти можуть завдавати ударів ракетами або корабельною артилерією.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі 24 каналу.

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"Щодо ризиків, з якого боку недоімперія може атакувати – вони не зникають. На жаль, є ще Чорноморський флот Росії. Звичайно, цей морський шлях наступу, атаки на Одесу дійсно існує", – розповів речник ОВА.

Втім, за словами Братчука, наразі з боку росіян не видно особливих приготувань до проведення масштабної військово-морської десантної операції.

Хоча відповідне угруповання кораблів Чорноморського флоту курсує. У них дійсно поповнений боєкомплект, це відомий факт,

– зауважив речник ОВА.

Як розповів Братчук, впродовж останніх днів українська сторона відзначає спроби ворога завдати відповідні ракетні удари по Одеській області.

Однак з початку повномасштабного вторгнення Україна вжила усіх необхідних заходів для максимального захисту й узбережжя, й повітряного простору.

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