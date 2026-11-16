Під загрозою 9 реакторів: 38 країн попередили про ризик ядерної аварії в Україні взимку

Регулятори ядерної безпеки 38 країн 16 листопада закликали Росію припинити удари по енергосистемі України. Фахівці попередили про зростання ризику ядерної аварії, яка може одночасно зачепити 9 реакторів.

Спільну заяву оприлюднили асоціації ядерних регуляторів HERCA, WENRA та NORA, які представляють усі держави ЄС, США, Велику Британію, Канаду та Японію. Вони наголосили, що стабільне живлення є критично необхідним для безпечної роботи українських станцій, пише інформаційна агенція Reuters.

Чому зростає загроза для станцій?

Головна небезпека полягає в тому, що через постійні руйнування мереж атомним станціям дедалі важче підтримувати охолодження ядерного палива.

Якщо цей процес буде порушено, активна зона реактора почне плавитися, що загрожує викидом радіоактивних речовин в атмосферу за сценарієм катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Крім того, останніми тижнями російські війська почали застосовувати для ударів безпілотники з важчими бойовими частинами та точнішими системами наведення. За словами експертів, через це загроза для енергетичних вузлів станцій зросла в рази.

Через цю нову тактику росіян очевидно, що цієї зими ризик ядерної аварії буде найвищим,

– зазначив Пер Странд.

Фахівець попередив, що найгіршим розвитком подій може стати тотальне знеструмлення мережі, яке зачепить усю робочу генерацію одночасно.

Дев'ять реакторів одночасно з потенційним викидом радіоактивних речовин – це була б надзвичайно серйозна ситуація,

– наголосив Пер Странд.

Ситуація на українських АЕС

Зараз в Україні функціонують три з чотирьох атомних електростанцій, які забезпечують майже 80% електроенергії для потреб країни.

Запорізька АЕС перебуває під окупацією і не генерує струм, проте все одно потребує живлення з підконтрольної Україні території задля охолодження реакторів. Від початку повномасштабного вторгнення станція вже 27 разів опинялася на межі катастрофи через повну втрату живлення та переходила на роботу генераторів.

Військова активність окупантів створює колосальну нестабільність у загальній мережі, через що оператори періодично змушені знижувати потужність енергоблоків.

Раніше через масовані російські атаки вже постраждали підстанції, які забезпечували живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.