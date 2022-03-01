У різних районах Харкова поновилися вибухи

Росія просто оскаженіла через неймовірну відсіч ЗСУ. Окупанти безжально обстрілюють та вбивають мирних українців.

Зокрема, 28 лютого вони обстріляли житлові райони Харкова. Зробили це серед дня, коли люди йшли за водою та продуктами.

До теми На дорогах – провалля від снарядів: наслідки обстрілів Харкова вночі 1 березня

У місті йдуть обстріли

Зранку 1 березня у Харкові поновилися обстріли.

Повідомляють, що їх чути в різни х районах міста.



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