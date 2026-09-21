Втрати на понад 60 мільйонів доларів: ЗСУ завдали влучних ударів по об'єктах окупантів

Підрозділи Сил оборони України уразили російську радіолокаційну станцію "Каста", пункт управління БпЛА та район зосередження живої сили противника. Успішних ударів по ключових військових цілях ворога було завдано протягом 20 вересня та в ніч на 21 вересня.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про нові ураження?

У районі населеного пункту Пікузи Донецької області українські військові уразили мобільну радіолокаційну станцію" Каста-2Е2" (39Н6) російських окупантів. Ця РЛС призначена для виявлення літальних апаратів, крилатих ракет та безпілотників на малих висотах із дальністю дії до 150 кілометрів. Орієнтовна вартість знищеної ворожої техніки становить від 60 мільйонів доларів.

Крім того, у районі населеного пункту Дніпроенергія на Донеччині українські підрозділи ліквідували пункт управління БпЛА окупантів. Також у районі Старого Хутора Бєлгородської області Росії було уражено місце зосередження живої сили російського агресора.

Нагадаємо, упродовж 19 вересня та в ніч на 20 вересня українські військові завдали ударів по важливих об’єктах російських окупантів у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. Зокрема, було уражено ЗРК "Бук-М3", радіолокаційну станцію "Небо-У", виробництво дронів, пункт управління БпЛА та командно-спостережний пункт противника.

Крім того, українські захисники продовжують знищувати паливну інфраструктуру окупантів та виводити з ладу російські НПЗ. Лише за перші 20 днів вересня в Росії було паралізовано близько 14% потужностей нафтопереробки. Ба більше, внаслідок удару по Московському НПЗ 20 вересня Росія втратила 4% своїх можливостей у виробництві.

Варто зазначити, що Сили оборони також продовжують знищувати логістику ворога. Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький наголосив, що для російських військ нестача пального може стати серйознішою проблемою, ніж дефіцит техніки, адже без пального її неможливо повноцінно використовувати.