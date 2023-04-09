В Україні ЗСУ вперше знищили РЛС "Небо-СВУ" окупантів: відео брухту

Українські військові щодня знищують десятки одиниць окупаційної техніки, яку росіяни припхали на наші землі. Через понад рік повномасштабної війни трапляються цікаві та рідкісні екземпляри, як от РЛС "Небо-СВУ".

Військовослужбовці показали відео, де продемонстрували металолом, який колись був російською радіолокаційною станцією. Цікаве воно й тим, що це перше підтверджене знищення РЛС окупантів такого типу.

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Що залишилося від станції

Однак наразі невідомо ні чим вдалося знищити ворожу РЛС "Небо-СВУ", ні коли це трапилося. Також військові не розкрили таємниці, на якій із ділянок фронту перетворили на металолом цінну російську станцію радіолокації.

На оприлюдненому відео лише демонструється результат влучного удару захисників України. На ньому, зокрема, видно залишки антени станції та обгорілу кабіну управління.

Сила. Це козаки, а не "Ахмат чай" якийсь (мовиться про чеченські спецпідрозділи Кадирова "АХМАТ" – 24 Канал). Це ЗСУ прийшли,

– сказав на відео військовий.

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Цінність знищеної РЛС "Небо-СВУ"

РЛС 1Л119 "Небо-СВУ" призначена для контролю повітряного простору, виявлення, визначення координат та супроводу повітряних цілей, зокрема, літаків стратегічної та тактичної авіації, а також малопомітних цілей. Ба більше, ця станція може розпізнавати класи цілей і навіть визначати їхню державну приналежність

Усе це станція може робити на доволі великій відстані. Так, авіацію, що летить на висоті 20 кілометрів, вона може виявляти на відстані до 380 кілометрів. Якщо ж літак летить нижче, на висоті 500 метрів, то на відстані до 65 кілометрів.

Також відомо, що "Небо-СВУ" може працювати і у складі автоматизованих систем управління протиповітряної оборони, і автономно. І усе це при тому, що для розгортання станції потрібно лише до 30 хвилин та 4 особи, що обслуговуватимуть її. Ба більше, РЛС має високу прохідність та може бути розгорнута на непідготовлених позиціях.

Відтак за допомогою цієї РЛС окупанти могли ефективно контролювати повітряний простір України на великій відстані. І зокрема саме тому знищення такої військової техніки загарбників є дуже важливою.