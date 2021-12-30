РНБО контролюватиме процес закупівлі вугілля

Апарат Ради національної безпеки та оборони візьме під контроль закупівлі вугілля в Україні. Хоча наразі проблем немає, але питання енергетичної дестабілізації у стоїть у Росії на порядку денному.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов. Росія заборонила Казахстану транзит вугілля, а це необхідно Україні.

До речі Запаси вугілля на ТЕС зросли на майже 4% за тиждень

Ситуація під контролем

Тому, за словами Данілова, зараз Україна отримує вугілля через морський шлях. Наразі ситуація перебуває під контролем, проблем немає.

Це сьогодні було відповідно доручення, щоб РНБО взяла під контроль закупівлі вугілля, які відбуваються зараз для наших ТЕЦ,

– сказав Данілов.

Які є запаси вугілля в Україні

Запаси вугілля на ТЕС цьогоріч у 1,7 раза менші, ніж попереднього року.

Торік вони становили 832,2 тисячі тонн.

З 20 по 28 грудня запаси збільшились на 16,6 тисячі тонн – до 482,2 тисячі тонн.

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