РНБО оприлюднило список вищого військового керівництва Росії, яке вже вбили українські воїни

Від початку вторгнення окупаційних військ Росії, наші воїни вже вбили досить багато їхніх керівників. 15 березня в РНБО показали список ліквідованих російських топвійськовиків.

Загалом у переліку вказали військових різних дуже високих звань – від підполковників до генерал-майорів. Слід зауважити, що це тільки ті вбиті службовці, особи яких змогли встановити.

Один із них Біля Харкова ліквідували генерал-майора російської армії Віталія Герасимова: фото

Росія не забирає тіла більшості загиблих

У повідомленні зазначили, що від початку повномасштабної війни, злягло на українській землі вже чимало керівників окупантів. Проте тут теж знайшлося місце для прояву ганебності ведення бойових дій. Цей "груз 200" переважно просто не забирають. Ймовірно, таким чином Кремль намагається приховати колосальні втрати у своїй так званій "військовій операції".

Кого вже ліквідували наші захисники:

генерал-майора Тушаєва Магомеда;

генерал-майора Герасимова Віталія;

генерал-майора Колесникова Андрія

генерал-майора Суховецького Андрі;

полковника Захарова Андрія;

полковника Порохню Сергія;

полковника Ніколаєва Ігоря;

підполковника Агаркова Юрія;

підполковника Софронова Дмитра;

підполковника Єрмоліна Михайла.

Серед біомаси, що немита росія боягузливо залишає на українських чорноземах, знаходяться рідкісні екземпляри з вищого військового командування зс рф. список далеко не повний,

– зазначили в РНБО.

Також там додали – надіються на ще більші здобутки. Тобто на те, що хоробрі українські війська будуть "дописувати" перелік із геометричною прогресією.

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