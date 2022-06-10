У РНБО спростували популярні фейки щодо вручення повісток: де та як їх можуть вручити
Джерело:РНБО
Чоловікам призовного віку можуть вручати повістки на вулицях чи блокпостах. Та отримання повістки не передбачає негайне відправлення на війну.
У РНБО вирішили розвінчати фейки щодо вручення повісток в армію чоловікам призовного віку та розповіли, де їх можуть вручати під час воєнного стану.
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Де можуть вручати повістки
У РНБО зазначили, що інформація про те, що законом не передбачене вручення повісток на вулиці – не відповідає дійсності.
Повідомляється, що під час загальної мобілізації в Україні, яку продовжили до 23 серпня, громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не лише за місцем проживання.
Повістки можуть вручати на роботі, вулицях або ж на блокпостах. У РНБО зазначили, що такий формат не суперечить закону.
Вручення повістки не означає мобілізацію
- У РНБО заявили, що оримання повістки не означає відправлення на війну. Повідомляється, що у повістці визначається дата і час прибуття до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.
- Відтак, вручення повістки не означає мобілізацію. Виклик до військкомату здійснюється для перевірки даних громадянина і визначення його придатності до служби.
Відповідальність за ухиляння від військової служби
У РНБО попередили, що за неявку до військкомату без поважних причин передбачено адміністративне покарання у вигляді штрафу від 1700 до 3400 грн.
Окрім того, за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації загрожує кримінальна відповідальність від 3 до 5 років.
Що відомо про мобілізацію в Україні
- Після повномасштабного російського вторгнення, яке розпочалося 24 лютого, в Україні оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію.
- У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що наразі мобілізація в Україні відбувається за визначеними планами обсягами та термінами без зривів.
- Призов по мобілізації – обов'язковий для усіх військовозобов'язаних. Під час мобілізації не підлягають призову на службу ряд категорії осіб.
- Йдеться про працівників, які заброньовані за державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
- Мобілізації не підлягають тимчасово непридатні до військової служби. З повним переліком осіб, що не підлягають мобілізації, можна ознайомитися у відповідному законі.
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