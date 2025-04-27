У РНБО відреагували на умови Росії для повного припинення вогню

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія, буцімто, готова на повне припинення вогню за двох умов. Перше – союзники більше не постачатимуть ЗСУ зброю. Друге – Україна не використовуватиме перемир'я для посилення власної армії. У ЦПД прокоментували заяву чиновника Кремля.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав заяву Сергія Лаврова "маніпуляцією", намаганням затягнути час і обдурити президента Трампа, передає 24 Канал.

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Російська брехня більше не працює

Коваленко нагадав, що росіяни раніше "намагалися замаскувати свою поведінку під інформаційні намагання звинуватити Україну в небажанні миру".

Але пропагандистські зусилля провалилися і тепер все на поверхні – вся російська брехня читається, всі її бачать,

– наголосив посадовець.

До слова, заява Лаврова про умови для припинення вогню пролунала у межах його інтерв'ю для CBS. Очільник російського МЗС наговорив багато іншого. Зокрема, він наголосив, що Кремль не обговорюватиме статус Крима і назвав це "вирішеним питанням". Також міністр цинічно прокоментував удар по Києву 24 квітня. За його словами, російська ракета влучила в об'єкт, який був "не абсолютно цивільним". Нагадаємо, що тоді окупанти вдарили балістичним снарядом по багатоповерхівці у Святошинському районі, вбивши 12 українців.

Зазначимо, що після зустрічі із Зеленським у Ватикані 26 квітня Дональд Трампа розкритикував обстріли України. Американський президент поставив під сумнів "щирість" Путіна, який продовжує переконувати, що начебто хоче миру.