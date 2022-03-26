В РНБО висміяли "новітню" техніку окупантів: смішний перелік

Про оснащеність "другої армії світу" було відомо давно. Втім, як виявилося, "бомжацький" одяг рашистів – це ще не все!

Їхній техніці можна "позаздрити", адже дивно, як після закінчення терміну придатності вона ще на ходу. Центр протидії дезінформації при РНБО України висміяв "передові" технології окупантів.

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В РНБО висміяли "новітню" техніку окупантів

Так, під час OSINT-аналізу матеріалів, на яких зображені війська Росії в Україні, працівники ЦПД виокремили "новітнє" устаткування армії ворога, зокрема:

гвинтівка Мосіна-Нагана – у різних модифікаціях перебувала на озброєнні до 1960-х років;

– у різних модифікаціях перебувала на озброєнні до 1960-х років; кулемет "Максим" – останній факт застосування зафіксовано у 1969 році;

– останній факт застосування зафіксовано у 1969 році; фургон УАЗ 452 ("Буханка") – невійськовий неброньований автомобіль;

– невійськовий неброньований автомобіль; фургон ГАЗ-3302 ("ГАЗель") – невійськовий неброньований автомобіль;

– невійськовий неброньований автомобіль; самоскид КамАЗ-5511 – невійськовий неброньований автомобіль;

– невійськовий неброньований автомобіль; трицикл Loncin LX250ZH-11 – невійськовий неброньований транспортний засіб.

Цікаво, хтось досі вважає, що російська армія "друга" у світі?! Здається, вона може посідати таке місце у рейтингу потужності передових армій світу лише у фантазіях генералів Росії.

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