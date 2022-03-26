В РНБО висміяли "новітню" техніку окупантів: смішний перелік
26 березня 2022 , 17:45Читать новость на русском
Про оснащеність "другої армії світу" було відомо давно. Втім, як виявилося, "бомжацький" одяг рашистів – це ще не все!
Їхній техніці можна "позаздрити", адже дивно, як після закінчення терміну придатності вона ще на ходу. Центр протидії дезінформації при РНБО України висміяв "передові" технології окупантів.
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В РНБО висміяли "новітню" техніку окупантів
Так, під час OSINT-аналізу матеріалів, на яких зображені війська Росії в Україні, працівники ЦПД виокремили "новітнє" устаткування армії ворога, зокрема:
- гвинтівка Мосіна-Нагана – у різних модифікаціях перебувала на озброєнні до 1960-х років;
- кулемет "Максим" – останній факт застосування зафіксовано у 1969 році;
- фургон УАЗ 452 ("Буханка") – невійськовий неброньований автомобіль;
- фургон ГАЗ-3302 ("ГАЗель") – невійськовий неброньований автомобіль;
- самоскид КамАЗ-5511 – невійськовий неброньований автомобіль;
- трицикл Loncin LX250ZH-11 – невійськовий неброньований транспортний засіб.
Цікаво, хтось досі вважає, що російська армія "друга" у світі?! Здається, вона може посідати таке місце у рейтингу потужності передових армій світу лише у фантазіях генералів Росії.
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