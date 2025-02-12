РНБО запровадила санкції проти Порошенка, – Forbes

Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти колишнього президента України Петра Порошенка. Може йтися про "статтю державна зрада".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Що відомо про санкції проти Порошенка

Двоє співрозмовників видання, один з яких був присутній на засіданні РНБО, повідомили, що РНБО запровадила санкції проти народного депутата Петра Порошенка.

За даними одного з джерел видання, ймовірно, справа стосується статті про "державну зраду". Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

24 Канал намагається взяти коментар, щоб підтвердити цю інформацію.