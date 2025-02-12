12 лютого, 21:23
РНБО запровадила санкції проти Порошенка, – Forbes
Рада національної безпеки і оборони України запровадила санкції проти колишнього президента України Петра Порошенка. Може йтися про "статтю державна зрада".
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.
Дивіться також Порошенку загрожують санкції РНБО за газові угоди із РФ та фінансування держави-агресора, – ЗМІ
Що відомо про санкції проти Порошенка
Двоє співрозмовників видання, один з яких був присутній на засіданні РНБО, повідомили, що РНБО запровадила санкції проти народного депутата Петра Порошенка.
За даними одного з джерел видання, ймовірно, справа стосується статті про "державну зраду". Однак офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.
24 Канал намагається взяти коментар, щоб підтвердити цю інформацію.