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13 лютого, 11:05
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РНБО запровадила санкції проти Порошенка: хто ще у списку

Ярослав Погончук
Основні тези
  • РНБО запровадила санкції проти українських бізнесменів і депутатів.
  • Санкції включають блокування активів, обмеження торгівельних операцій та інші заходи.

В РНБО офіційно підтвердили, що на колишнього президента України Петра Порошенка наклали санкції. Також у списку є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго та Віктор Медведчук.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України.

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Що відомо про санкції РНБО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО щодо низки українських бізнесменів і депутатів.

До списку потрапили:

  • лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко;
  • мільярдер Ігор Коломойський;
  • колишній глава "ОПЗЖ" Віктор Медведчук;
  • екснардеп Костянтина Жеваго, який фігурує у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва;
  • мільярдер та співзасновник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбовв, який покинув Україну.

Санкції включають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборона на набуття у власність земельних ділянок тощо.