РНБО запровадила санкції проти Порошенка: хто ще у списку

В РНБО офіційно підтвердили, що на колишнього президента України Петра Порошенка наклали санкції. Також у списку є Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Костянтин Жеваго та Віктор Медведчук.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України. Дивіться також РНБО запровадила санкції проти Порошенка, – Forbes Що відомо про санкції РНБО Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій РНБО щодо низки українських бізнесменів і депутатів. До списку потрапили: лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко;

мільярдер Ігор Коломойський;

колишній глава "ОПЗЖ" Віктор Медведчук;

екснардеп Костянтина Жеваго, який фігурує у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва;

мільярдер та співзасновник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбовв, який покинув Україну. Санкції включають позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження торгівельних операцій, заборона на набуття у власність земельних ділянок тощо.