Коли Лев XIV офіційно розпочне виконувати повноваження Папи

8 травня у Ватикані було обрано нового Папу Римського. Ним вперше в історії став американець.

Новий понтифік – 69-річний Роберт Френсіс Прево – обрав ім'я Лев XIV. Стало відомо, коли відбудеться його інтронізація, передає 24 Канал із посиланням на AP.

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Коли Лев XIV почне виконувати обов'язки Папи

У Ватикані повідомили, що Папа Лев XIV буде офіційно інтронізований під час Меси 18 травня.

Зауважимо, що інтронізація – це урочиста церемонія введення на посаду, зокрема в контексті релігії – офіційне вступлення на престол або в сан глави церкви, такого як Папа Римський. У випадку Папи, інтронізація відбувається під час спеціальної меси, коли новообраний Папа:

офіційно приймає свої повноваження як єпископ Рима (а це — основа його ролі як Папи),

отримує знаки влади, зокрема палій (особливий знак єпископської влади) і перстень Рибалки,

виголошує першу папську проповідь у цій ролі.

Відомо, що 21 травня Лев проведе свою першу загальну аудієнцію ( це публічну зустріч, яку Папа Римський зазвичай проводить щосереди на площі Святого Петра у Ватикані).

У Ватикані також надали графік майбутніх подій Папи, який включає зустрічі з кардиналами, посадовцями Ватикану, ЗМІ, дипломатичним корпусом і широкою публікою.

Крім того, у Ватикані зазначили, що Лев попросив усіх керівників ватиканських відомств, які технічно втратили свої посади після смерті Папи Франциска, повернутися до виконання обов'язків до подальшого розпорядження.

Понтифік зазначив, що бажає взяти час на "роздуми, молитву та діалог" перед тим, як ухвалювати подальші рішення щодо посадовців.