"Дрони звисають зі стелі": ЗМІ побували в оперативній кімнаті "Птахів Мадяра" глибоко під землею

Оперативний центр командувача СБС ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді розташований глибоко під землею. А в кімнаті, де стоїть величезна кількість комп'ютерів, прямо зі стелі звисають дрони.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

Яким є оперативний центр Роберта "Мадяра" Бровді?

Журналісти розповіли, що оперативний центр розташований глибоко під землею. Коридор, заставлений спальними капсулами, веде до кімнати, заповненої комп'ютерними екранами та прямими відеотрансляціями. Зі стелі звисають дрони.

Тут є бібліотека, картина українського прапора художника Анатолія Криволапа та сучасна скульптура,

– пише The Guardian.

Відеопетлі показують останні миті життя російських солдатів та жахливі наслідки вибухів. Кожну ліквідацію окупантів знімають на відео та перевіряють, деякі з них зібрані в ролик для соціальних мереж.



Оперативна кімната командувача СБС Роберта "Мадяра" Бровді / Фото Alessio Mamo, The Guardian

Електронна таблиця деталізує втрати противника – особовий склад, бронетехніку, радіолокаційні системи – у режимі реального часу.

"Бровді сидить на дивані в невеликому приватному кабінеті, курить і пропонує чашки чаю. Поруч з ним в акваріумі плавають золоті рибки", – розповіли журналісти.

Медійники також розповіли, що "Мадяр" веде систему бухгалтерського обліку та має записи про кожен виліт безпілотників, починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

Чому Росія боїться "Мадяра"?

Журналісти The Guardian також написали, що після Володимира Зеленського командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді є головною ціллю ліквідації для російського диктатора Володимира Путіна. Причиною цього стали успішні атаки українських дронів в глибокий тил країни-агресорки, а також посилення ліквідації окупантів на лінії фронту за допомогою БпЛА.

Зокрема, майор розповідав журналістам BBC, що Україна вже завдає ударів на глибину до 2 тисяч кілометрів по важливих цілях у Росії, зокрема нафтових об'єктах. Ця відстань, за словами "Мадяра", вже не є безпечним тилом для окупантів, а українські атаки є "дуже болісними" для Росії, адже завдають їй значних економічних втрат та внутрішньої дестабілізації.