Про це йдеться у матеріалі "Бос українських дронів зриває парад Путіна", опублікованому у британському виданні The Guardian.

"Цієї суботи по бруківці московської Красної площі не прогримлять ані танки, ані ракети. Вперше майже за 20 років щорічне святкування перемоги союзників над нацистською Німеччиною відбудеться без військової техніки. Причина – Кремль боїться українського удару", – зазначається у статті.

Чому Кремль боїться Роберта Бровді?

Видання акцентує увагу на тому, що людина, яка, ймовірно, зробила найбільше, аби налякати режим Путіна цими вихідними, – Роберт Бровді.

Далекобійні дрони 414 бригади СБС знищують ворожі системи ППО швидше, ніж Москва встигає їх відновлювати. І тепер усе в радіусі 1250 миль від бункера Бровді виглядає вразливим – включно з палацами Путіна. Після Володимира Зеленського він є однією з головних цілей Росії для ліквідації,

– пояснюють журналісти.

Як зазначає The Guardian, останніми місяцями підрозділ СБС "Птахи Мадяра" провів серію результативних далекобійних атак по цілях у глибині Росії, зокрема по портах, НПЗ і ракетних підприємствах. Українські дрони чотири рази за два тижні били по нафтовому терміналу в Туапсе, де, за словами військових, "практично все вигоріло". Під ударами також опинилися порти Приморськ та Усть-Луга, нафтопереробний завод у Пермі та винищувачі в Челябінську – більш ніж за 1600 кілометрів від фронту.

За даними The Guardian, через удари українських дронів Росія вже п’ятий місяць поспіль втрачає більше військових, ніж здатна мобілізувати – щомісяця йдеться про 30 – 34 тисячі осіб. Видання цитує Роберта Бровді, який зазначає, що це поступово підриває боєздатність армії ворога і послаблює її наступальні можливості.

Бровді визнає, що "символічний" удар по Красній площі наробив би заголовків по всьому світу, але каже, що Україна, ймовірно, завдасть "ляпаса" там, де російська ППО слабша. "Навіщо витрачати дрони на "велику стіну"? – каже він, маючи на увазі посилену безпеку навколо Москви. Найкращий удар – по енергетиці або військових об’єктах, на периферії,

– пише британське видання.

The Guardian називає Україну однією зі світових лідерок у сфері дронів. Технології протидії безпілотникам, розроблені українцями, вже експортують до країн Перської затоки.

Водночас дрони допомагають ЗСУ досягати тактичних успіхів: на початку року українські сили повернули під контроль 12 сіл у Запорізькій та Дніпропетровській областях. А у квітні, за даними Institute for the Study of War, російська армія вперше з 2024 року втратила більше територій, ніж захопила.