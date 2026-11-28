Угорщина скасувала трирічну заборону на в’їзд і перебування в країні для командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Бровді, відомого за позивним "Мадяр". Відповідний запис уже видалили з імміграційної системи країни.

Про це повідомляє видання Magyar Hang.

Що відомо про скасування заборони?

Національне генеральне управління поліції у справах іноземців (NDGAP) видалило відповідний запис зі своєї системи. Раніше, 18 листопада, відомство оприлюднило повідомлення про скасування трирічної заборони на в’їзд і проживання для громадянина України та вилучення відповідного попередження з імміграційного реєстру.

У Міністерстві внутрішніх справ Угорщини пояснили, що Управління захисту Конституції може ініціювати як запровадження заборони на в’їзд і проживання, так і її скасування, якщо загроза національній безпеці більше не існує. Для цього необхідний висновок Інформаційного управління. Якщо обставини суттєво змінилися, імміграційна служба може скасувати обмеження або скоротити термін його дії.

Нагадаємо, угорський уряд запровадив заборону 28 серпня 2026 року. Тоді міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що обмеження стосуватиметься не лише Угорщини, а й усієї Шенгенської зони.

Причиною назвали атаки по нафтопроводу "Дружба", у яких угорська сторона звинувачувала українського командира.

Бровді різко відреагував на заяву Сійярто. Він звинуватив уряд тодішнього прем’єр-міністра Віктора Орбана в тому, що той захищав не суверенітет Угорщини, а власні інтереси, пов’язані з дешевою підсанкційною сировиною.

"А власні брудні кишені, наповнені підсанкційною дешевою сировиною, купуючи котру, ви дотичні до примноження кривавих грошей, що летять назворот ракетами та "Шахедами" по мирних містах України", – заявив тоді командувач.

Зауважимо, Роберт Бровді – військовий командир угорського походження, який має найвище звання серед етнічних угорців у Силах оборони України.