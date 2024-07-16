Роберту Мецолу обрано Президентом Європейського парламенту

16 липня відбулося голосування за президента Європарламенту. Більшістю голосів було переобрано Роберту Мецолу.

Депутати Європарламенту нового скликання у першому турі виборів віддали за неї віддали 562 з 623 голосів.

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Мецола знову очолила Європарламент

Мецола буде президентом Європарламенту наступні два з половиною роки.

З вашою підтримкою я продовжуватиму невтомно працювати, щоб об’єднати людей… Це має бути сильний парламент у сильному Союзі...Ми не можемо прийняти, що наша роль як парламентаріїв розмита,

– сказала Метсола у своєму зверненні перед голосуванням.

Ірен Монтеро, символічний претендент на посаду президента, представлена лівими, набрала лише 61 голос.

Результат відображає зростаючий авторитет Мецоли як прагматичного лідера, який бажає і здатний працювати з силами всього політичного спектру, і цементує її авторитет як однієї з найвидатніших фігур у правоцентристській Європейській народній партії (ЄНП).\

Роберту вперше обрали очільником Європарламенту в січні 2022 року після раптової смерті її попередника Девіда Сассолі. Її підвищення стало переломним моментом для Мальти, яка, будучи найменшою країною в ЄС, ніколи не бачила свого громадянина на такій високій посаді.

Відтоді Метсола активно підходила до своєї ролі президента, подорожуючи європейськими столицями, щоб поглибити особисті зв’язки з главами урядів і пояснити громадянам роль парламенту, яку часто неправильно розуміють.

Президент завоювала аплодисменти, коли відвідала Київ на початку квітня 2022 року та щиро підтримала амбіції змученої війною країни приєднатися до ЄС.

У грудні того ж року її керівництво зіткнулося з виснажливим випробуванням: раптовим вибухом так званого скандалу Qatargate. Мецола відреагувала оновленим кодексом поведінки для підвищення прозорості та боротьби з корупцією.

Президент також закликав до твердого захисту верховенства права, продовження підтримки України, сталого миру на Близькому Сході, спрощення бюрократії та посилення захисту соціальних прав. Вона також подвоїла давню (і довгий час ігнорувану) вимогу надати парламенту право законодавчої ініціативи, яка зараз належить Європейській Комісії.

Зазначимо, що у Верховній Раді України відреагували на подію і привітали Мецолу з перемогою.

Вітаємо великого друга України Роберту Мецолу з повторним обранням на посаду Президента Європейського Парламенту,

– йдеться у дописі українського парламенту.

: Роберта Мецола – мальтійський політик, член Націоналістичної партії Мальти (PN) та Європейської народної партії (ЄНП). Вона обіймала посаду президента Європейського парламенту з січня 2022 року.