Робимо все, щоб конфлікт не став повномасштабною війною, зокрема, НАТО та Росії, – Столтенберг

Єнс Столтенберг заявив, що НАТО робить усе можливе, аби війна в Україні не перетворилась у повномасштабну війну світових масштабі, зокрема, країн НАТО та Росії.

Про це Генсек НАТО Єнс Столтенберг розповів після саміту 24 березня, передає 24 канал.

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Саме тому, Столтенберг зауважив, що НАТО підтримує Україну в боротьбі з Росією, проте відкинув запровадження миротворчої місії Польщі.

Ми зараз працюємо над тим, щоб цей конфлікт не перетворився у повномасштабну світову війну, зокрема НАТО і Росії. Тому що така війна буде набагато більш руйнівною і жахливою,

– зазначив Столтенберг.

На саміті НАТО ухвалили рішення надати нову допомогу Україні, зокрема нададуть важливе обладнання.

Пресконференція Столтенберга після саміту НАТО: дивіться відео