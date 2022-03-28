Роблять подарунок Путіну, – Піонтковський про вибачення за промову Байдена

Джо Байден під час промови у Польщі 26 березня заявив, що Путін не може залишатися при владі. Проте одразу ж країни Заходу почали вибачатися за словами американського президента, чим роблять подарунок Володимиру Путіну.

Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

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За його словами, горда позиція Джо Байдена прикрита зараз тілами українських солдатів, які героїчно б’ються, захищаючи світ.

Андрій Піонтковський каже, що йому спочатку здавалося, що промова Джо Байдена в Польщі виправила все. На його думку, що це була прекрасна промова, але вже за 5 хвилин була повністю "змазані" враження.

"Почалася якась вакханалія з вибаченнями. Байден емоційно закінчив текст, бо був вражений після зустрічі з українськими біженцями. Він сказав, що Путін не може лишатися при владі, за що Захід почав вибачатися", – пояснив російський публіцист.

Він вважає, що це була чудова кінцівка промови, але одразу в Кремлі з’явилася реакція Пєскова, мовляв, лише російський народ може визначати, хто буде у владі.

Згодом "вискочив" якийсь представник і заявив, що президента США зрозуміли неправильно. Це налякало весь Захід. Вже другу добу відбувається безкінечна вакханалія вибачень за цю промову Байдена… Вони змусили президента США самого зізнатися, що він не буде змінювати владу в РФ,

– додав Піонтковський.

Експерт запевнив, що війна це, перш за все, психологія. "Який подарунок вони роблять Путіну. Страшну політичну поразку Захід почав", – підсумував він.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц відреагував на промову Байдена і запевнив, що Північноатлантичний альянс (НАТО) не ставить собі за мету скинути Путіна.

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