"Робокопа передивились": у соцмережах кепкують з російського бойового робота "Ігорька"
Під час форуму "Армія-2018" російський концерн "Калашников" представив концепт бойового робота. Однак, ані захоплення, ані страху бойова розробка не викликала. Більше того, багатьом робот видається кумедним. Свої дотепні коментарі та фотожаби користувачі активно поширюють у соцмережах.
Робот має 4 метри у висоту та важить 4,5 тонни. За задумом розробників, він має вирішувати "інженерні та бойові завдання".
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Хоч робот отримав 2 ноги, та ходити він не вміє. Деякі російські ЗМІ пишуть, що розробка отримала ім'я "Ігорьок", однак в "Калашникова" цю інформацію спростували.
Тим не менше, "Ігорьок" вже став об'єктом для жартів у соцмережах. Найдотепніші з них – нижче.
"Ігорьок" спровокував чимало фотожаб
Робот ходити поки не вміє
Робот має висоту 4 метри
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