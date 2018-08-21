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"Робокопа передивились": у соцмережах кепкують з російського бойового робота "Ігорька"

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Робот Ігорьок від Калашникова – фотожаби
Робот Ігорьок від Калашникова – фотожаби / Фото з соцмереж

Під час форуму "Армія-2018" російський концерн "Калашников" представив концепт бойового робота. Однак, ані захоплення, ані страху бойова розробка не викликала. Більше того, багатьом робот видається кумедним. Свої дотепні коментарі та фотожаби користувачі активно поширюють у соцмережах.

Робот має 4 метри у висоту та важить 4,5 тонни. За задумом розробників, він має вирішувати "інженерні та бойові завдання".

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Хоч робот отримав 2 ноги, та ходити він не вміє. Деякі російські ЗМІ пишуть, що розробка отримала ім'я "Ігорьок", однак в "Калашникова" цю інформацію спростували.

Тим не менше, "Ігорьок" вже став об'єктом для жартів у соцмережах. Найдотепніші з них – нижче.

"Ігорьок" спровокував чимало фотожаб

Робот ходити поки не вміє

Робот ходити поки не вміє

Робот має висоту 4 метри

Робот має висоту 4 метри  

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Теги: Новини Росії Техно Меми робототехніка Штучний інтелект
Джерело: 24 Канал
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