"Робокопа передивились": у соцмережах кепкують з російського бойового робота "Ігорька"

Під час форуму "Армія-2018" російський концерн "Калашников" представив концепт бойового робота. Однак, ані захоплення, ані страху бойова розробка не викликала. Більше того, багатьом робот видається кумедним. Свої дотепні коментарі та фотожаби користувачі активно поширюють у соцмережах.

Робот має 4 метри у висоту та важить 4,5 тонни. За задумом розробників, він має вирішувати "інженерні та бойові завдання".

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Хоч робот отримав 2 ноги, та ходити він не вміє. Деякі російські ЗМІ пишуть, що розробка отримала ім'я "Ігорьок", однак в "Калашникова" цю інформацію спростували.

Тим не менше, "Ігорьок" вже став об'єктом для жартів у соцмережах. Найдотепніші з них – нижче.

«Калашников» представил концепт управляемого прямоходящего боевого робота.



Кажется, пора расчехлять фотошопы pic.twitter.com/9ioexK9L5i — Лентач (@oldLentach) 21 августа 2018 г.

Испытания на секретном полигоне в Сибире pic.twitter.com/mjTFmgSlrD — Vasyl Syvyii (@AvvaDogs) 21 августа 2018 г.

Бостон дайнемикс уже подала на банкротство — Перепутал космодромы (@directorkosmosa) 21 августа 2018 г.

Хочется, конечно, посмотреть, как антропоморфный робот «Игорек» от концерна «Калашников» убьет себя об стену вслед за дроном «Почты России» pic.twitter.com/1geF72Bt4M — Илья Р (@akselenc) 21 августа 2018 г.

"Ігорьок" спровокував чимало фотожаб

Робот ходити поки не вміє

Робот має висоту 4 метри

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