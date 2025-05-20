"Хартія" провела унікальну евакуацію пораненого з роботом-рятувальником: промовисте відео

13-та бригада НГУ "Хартія" успішно евакуювала пораненого на відстань 12 кілометрів за допомогою наземного роботизованого комплексу. Це вже друга операція з використанням робототехніки без участі людей.

До хартійця, який отримав порання та потребував медичної допомоги, прибув робот-рятувальник. На нього завантажили пораненого та успішно доставили до групи евакуації. Звідти чоловік потрапив до лікарів, зараз він перебуває у безпеці, повідомляє 24 Канал посилаючись на МВС України.

Також читайте З'явилося перше відео, на якому дрон-перехоплювач знищує "Шахед"

Як пройшла операція порятунку

Спільна операція підрозділу Наземного роботизованого комплексу (НРК) та батальйону оперативної підтримки відбулася на ділянці, за яку відповідає 13 бригада Національної гвардії України "Хартії" на північ від Харкова. Загальна дистанція, яку подолав дрон-рятувальник, складає 12 кілометрів маршруту евакуації.

"Хартія" провела успішну операцію з евакуації пораненого: відео

Робот, який проводить евакуація нового покоління, виглядає як невеличка захищена машина, куди може лягти поранений, щоб безпечно дібратись до місця з професійною меддопомогою.

Коли відбулась перша роботизована операція

Ще наприкінці 2024 "Хартія" вперше провела повністю роботизовану операцію – без участі людей, використовуючи виключно наземні роботизовані комплекси та безпілотники.

Операція, яку провели бійці тоді була штурмом. Окупанти навіть не могли тоді зрозуміти, що відбувається, і за допомогою чого ведеться атака.