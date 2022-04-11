Робота гуманітарних коридорів 11 квітня: вдалося евакуювати 4 354 людини

Гуманітарними коридорами 11 квітня з небезпечної території вдалось вивезти 4 354 людини. Евакуювали українців з Маріуполя, Запорізької області та Луганщини.

Про результати роботи гуманітарних коридорів розповіли в Офісі Президента, інформує 24 канал. При цьому окупанти ігнорували попередні домовленості.

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Звідки евакуювали людей:

З Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному транспорті та автобусах для евакуації до Запоріжжя доїхали 3 854 людини .

. З них з Маріуполя – 556 людей, а ще 3 298 людей доїхали з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна та Попасна в Луганській області сьогодні вдалося евакуювати 513 людей.

Досі утримують автобуси на блокпості у Василівці

Досі утримують на блокпості у Василівці автобуси, які виїхали з Запоріжжя, аби евакуювати людей з Бердянська, Токмака та Енергодара. Вже третій день поспіль росіяни ігнорують домовленості пропустити цей транспорт.

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В ОП зазначили, що окупанти постійно порушували режим тиші під час проведення евакуації.