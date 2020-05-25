Робота над плануванням Львівської ОТГ виходить на новий етап, – Садовий

Андрій Садовий заявив, що багаторічна робота над плануванням Львівської ОТГ виходить на новий етап. Противники ОТГ стверджують, що деякі містечка, які входять до складу Львова, можуть самі себе забезпечити. Однак статистика свідчить про протилежне. Зокрема, мова йде про Винники та Брюховичі.

Мова цифр говорить більше за пусті популістичні гасла, повідомив у фейсбуці мер Львова Андрій Садовий.

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Багаторічна робота над плануванням Львівської ОТГ виходить на новий етап – формування єдиної громади,

– написав Садовий.

Він нагадав, що противники Львівської ОТГ стверджують, що деякі населені пункти, які є у складі Львова, самодостатні. Тому зможуть з легкістю можуть себе забезпечувати.

Винники не здатні утримати себе самі

За словами мера Львова, у 2019 році місто витратило на функціонування містечка, освіту, медицину, культуру та іншу інфраструктуру 132 мільйони гривень.

Натомість від Винник надійшло податків на суму 27 мільйонів гривень. З них 4 мільйони – тютюнова фабрика. Різниця – понад 100 мільйонів гривень.

Садовий дивується, як Винники зможуть покривати таку різницю, якщо стануть самостійними.

Схожа ситуація з Брюховичами

У 2019 році Львів інвестував у Брюховичі 39,5 мільйонна гривень. Селище заплатило податків на 16,5 мільйонів. І цей населений пункт наразі не показує можливості успішно існувати без додаткової допомоги.

Що відомо про Львівську ОТГ