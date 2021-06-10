Робота в умовах карантину: які професії шукають українці та за скільки готові працювати

Ринок праці в Україні після локдаунів розпочинає набирати обертів. За словами експертів, кількість вакансій у першій половині 2021 року збільшилась на 28% у порівнянні з 2020 роком.

Навесні 2020 року кипіла робота в кур'єрів. Тоді популярними були менеджери з продажу, кур'єри, охоронці, продавці-консультанти – переважно на ринки. Втім попит роботодавців на таких фахівців спостерігається і зараз.

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В середньому в Україні готові працювати за 10 – 15 тисяч гривень

Фахівчиня з працевлаштування Олена Кірільєвніна розповіла, що в Україні спостерігається дуже стійкий і тривалий попит на людей робочих спеціальностей. А найбільш популярними серед професій, які не потребують спеціальної освіти, є охоронці.

Попит на охоронців ще не задовільнений повністю. Він перевищує пропозицію десь у близько 7 разів,

– зазначила вона.

У 2021 році шукати роботу стали частіше на 3%. Серед вакансій, які найбільше цікавлять шукачів:

промоутер;

кур'єр;

консультант-менеджер;

адміністратор-менеджер;

оператор-консультант в інтернет-магазини.

Головним критерієм, на який звертають увагу люди, є зарплатня. В середньому в Україні готові працювати за 10 – 15 тисяч гривень.

"Якщо раніше люди дивилися на заробітну платню протягом місяця, то тепер все більше обирають ті вакансії, в яких роботодавці готові сплачувати її частинами. І до того ж частіше, ніж раз на місяць. Мовиться про щотижневу чи щоденну оплату", – пояснила Олена Кірільєвніна.

Українці все частіше шукають роботу в онлайні

У тренді – робота онлайн. З введенням карантинних обмежень в березні – квітні 2021 року кількість пропозицій віддаленої праці зросла на 37%. Зараз найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, копірайтерів, операторів кол-центрів та менеджерів з продажу.

Роботодавцям це також дуже зручно і вигідно, бо вони таким чином скорочують свої операційні витрати щодо забезпечення робочого місця цього працівника десь в офісі,

– відзначила фахівчиня з працевлаштування.

Популярними серед українців стали вакансії з частковою зайнятістю або вільним графіком. Їх найчастіше шукають для додаткового підробітку.

Влітку на ринку праці з'являються й пропозиції сезонного працевлаштування, зокрема, і за кордоном. І хоч у цьому напрямку пандемія внесла певні обмеження та перепони, майже 75% потенційних заробітчан вважають, що загроза коронавірусу не змусить їх відмовитись від сезонної роботи. 25% українців – протилежної думки.

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Достойна заробітна плата всередині країни змогла б забезпечити місцевих роботодавців хорошими фахівцями, праця яких наразі дуже цінується за кордоном. Відтак і українцям не довелось би виїжджати заради заробітків в інших державах.