Робота Віталія Кличка як мера столиці задовольняє майже 70% киян, – соцопитування

За останній рік ставлення киян до роботи міської влади значно покращилося. Зокрема, понад дві третини киян задоволені діяльністю мера столиці Віталія Кличка.

Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи "Рейтинг", опублікованому сьогодні.

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За останній рік оцінки діяльності місцевої влади, соціальних та комунальних служб серед киян значно покращилися. Зокрема, діяльністю міського голови Києва Віталія Кличка задоволені 68%. Комунальними службами Києва задоволені майже 70% місцевих мешканців. Діяльністю громадського транспорту задоволені понад 80% киян,

– йдеться у повідомленні групи "Рейтинг".

Це найвища оцінка діяльності міської влади за останні 5 років. Приміром, у 2019 році роботу комунальних служб схвально оцінювали лише 23% киян (зараз – 69%), роботу громадського транспорту – 43% (сьогодні – 78%).

Серед переселенців, які зараз мешкають у Києві, 65% відповіли, що задоволені діяльністю мера Києва. Роботою комунальних служб задоволені 83% ВПО, а роботою міського транспорту – 86%.

Роботою соціальних служб задоволені більш ніж половина опитаних киян. Серед переселенців таких понад 80%.

Робота Віталія Кличка як мера столиці задовольняє майже 70% киян / Дані "Рейтинг"

Порівняльне дослідження "Настрої киян та переселенців" проводилося з 16 по 27 лютого серед мешканців Києва та переселенців, які приїхали у місто, від 18 років і старше, методом інтерв’ю face-to- face. Було опитано 800 киян та 800 переселенців. Вибірка репрезентативна за віком і статтю. Статистична похибка не більше 3,5%.