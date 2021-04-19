Робота за кордоном під час COVID-19: чи змінився попит на ринку праці та де чекають українців

В Україні попри пандемію COVID-19 кількість охочих їхати за кордон на роботу не змінилась. Однак карантинні обмеження запровадили низку нових правил.

Наявність негативного ПЛР-тесту на коронавірус та двотижнева обсервація стали обов'язковими умовами для заробітчан. У яких країнах чекають українців та чи змінився попит на ринку праці – читайте далі.

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Зміни на ринку праці

У компанії, яка займається працевлаштуванням українців за кордоном, заявляють, що знайти роботу під час пандемії стало для українців складніше, аніж раніше.

Найбільше заробітчан бентежить обсервація та ризик отримати позитивний тест на COVID-19 на території іншої країни. Для українців робота за кордоном таки є, однак її стало значно менше.

Ринок праці Польщі похитнувся не на користь українців, тому що поляки так само їздять на заробітки в інші країни. В період пандемії вони повертаються і їм обмежують працю,

– розповів директор агенції праці Руслан Ящук.

Зважаючи на це, для українців стало важче знайти роботу. Місця, де вони раніше працювали, тепер зайняли поляки.

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Чому українці їдуть за кордон

В Україні багато громадян не можуть заробити на звичні потреби. За роботу, яку пропонують, можуть платити копійки. Зважаючи на це, люди й вирішують їхати за кордон на сезонні роботи.

В Україні важко знайти роботу із зарплатою, яку б хотілося мати, тому вирішила поїхати в Польщу. Побачу, чи сподобається, але поки буду там,

– розповіла заробітчанка Яна Тімофєєва.

Україна лідирує за кількістю працездатного населення, яке шукає роботу за кордоном. Водночас за даними Світового банку, українська держава є найбільшим отримувачем грошових переказів у Європі.

У яких країнах чекають українців

Згідно з прогнозом Національного банку , у 2021 році українські заробітчани переведуть в державу близько 13 мільярдів доларів, що на цілих 8% більше ніж у 2020 році.

Виконавши всі необхідні карантинні вимоги, українські заробітчани мають змогу потрапити до ближніх країн Європи. Зокрема, це:

Чехія;

Польща;

Литва.

Водночас найактуальнішими вакансіями залишаються сезонні роботи на фермах, м'ясокомбінатах, складах, заводах, фабриках та на будівництві.