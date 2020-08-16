У Гродно не скасували приїзд української делегації щодо співпраці попри протести. Зустріч білорусько-української консультаційної ради ділового співробітництва має відбутись 8 жовтня.

Зустріч не скасували попри протести

На зустрічі розглядатимуть перспективи розвитку торгівлі та проблеми у веденні бізнесу. Про це інформує БЕЛТА.

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Хто візьме участь у зустрічі:

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим.

Голова Торгово-промислової палати Білорусі Володимир Улахович.

Голова Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.

Зверніть увагу! Раніше планувалось, що участь у Третьому форумі регіонів Білорусі та України у Гродно візьмуть президент Володимир Зеленський та його білоруський колега Олександр Лукашенко. Проте нещодавно очільник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що за теперішньої ситуації про візити говорити необачно.

Коротко про протести в Білорусі: