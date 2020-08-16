Робота за розкладом: у Гродно готуються до приїзду делегації з України попри протести
У Гродно не скасували приїзд української делегації щодо співпраці попри протести. Зустріч білорусько-української консультаційної ради ділового співробітництва має відбутись 8 жовтня.
Зустріч не скасували попри протести
На зустрічі розглядатимуть перспективи розвитку торгівлі та проблеми у веденні бізнесу. Про це інформує БЕЛТА.
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Хто візьме участь у зустрічі:
- Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.
- Посол України в Білорусі Ігор Кизим.
- Голова Торгово-промислової палати Білорусі Володимир Улахович.
- Голова Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков.
Коротко про протести в Білорусі:
- Після оголошення результатів президентських виборів 9 серпня активісти почали виходити на протести.
- Люди вважають результати виборів з перемогою Лкукашенка сфальсифікованими.
- Мирні демонстрації перетворились на сутички із силовиками.
- Під час демонстрацій загинули щонайменше двоє людей, більше ніж тисяча – травмовані.
- Приблизно 7 тисяч людей затримали. Більшість відпустили через переповнені СІЗО.
- Білоруси також оголосили загальнонаціональний страйк.