У ЗСУ шукають тату-майстрів і масажистів – 63 бригада відкрила незвичні вакансії

63 бригада ЗСУ ламає стереотипи про військову службу. Тепер у команду потрібні не лише стрільці, а й тату-майстри, перукарі та масажисти.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на 63-тю окрему механізовану бригаду. У ЗСУ з’явилися незвичні, але дуже важливі вакансії.

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63 ОМБр створює новий тил для військових

63 окрема механізована бригада ЗСУ відкрила набір фахівців з побутового обслуговування – шукають тату-майстрів, масажистів і перукарів. Усе заради комфорту і морального духу наших військових.

У бригаді пояснили, що ці посади передбачені в тилових підрозділах та орієнтовані на військовослужбовців, які мають бойовий досвід або тимчасово обмежені за станом здоров’я.

Мета – зробити так, щоб кожен боєць відчував себе не лише захисником, а й людиною. Адже, у 63 ОМБр впевнені, що відновлення, самовираження й догляд – це теж частина бойової ефективності.

Бригада гарантує фахівцям:

професійне обладнання та повноцінне робоче місце;

гідну заробітну плату;

щорічну відпустку (дві частини по 15 діб);

службу у тилу без ротацій на передову.

Найперше вакансії відкриті для ветеранів війни, які мають відповідний досвід у сфері та бажання продовжити службу, але в іншій якості.

Раніше бригада вже відкрила стоматологічний кабінет, а також запустила власне пошиття амуніції, щоб забезпечити бійців найнеобхіднішим і зберегти бойовий дух на високому рівні.

Бажаючі вже можуть заповнити анкету та доєднатися до 63 ОМБр.