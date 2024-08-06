Роботи з будівництва нової частини тунелю метро біля "Либідської" завершуються, – Кличко
Джерело:Віталій Кличко
Відновлювальні роботи на перегоні між станціями метро "Либідська" та "Деміївська" перебувають на завершальному етапі. Вони тривають цілодобово, щоб рух метро на Теремки поновився вже на початку осені.
Про це повідомив у телеграмі мер Києва Віталій Кличко, який проінспектував хід будівництва.
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Перевірив, як тривають відновлювальні роботи на перегоні між станціями "Деміївська" – "Либідська". Вони відбуваються цілодобово. На завершальному етапі роботи зі зведення фактично нової частини тунелю. Вже збудували 27 метрів нової конструкції прямокутної форми. Та посилили ділянки, що прилягають до неї з обох сторін (загальною довжиною понад 50 метрів),
– повідомив Віталій Кличко.
"Також триває повна заміна всіх комунікацій та вже виконують роботи з укладання нового рейкового полотна. На поверхні, над тунелем, розпочали роботи з благоустрою", – додав він.
Віталій Кличко проінспектував хід будівництва / Фото Віталія Кличка
Мер також зазначив, що фахівці виконали на пошкодженій ділянці всі стабілізаційні заходи з укріплення конструкцій, хімічне укріплення ґрунтів та облаштували водопонижувальні свердловини. Розробили котлован з трьома ярусами кріплення. Тривають роботи з посилення тунельної оправи та влаштування гідроізоляції тунелю.
Після завершення ремонту, перед повноцінним відновленням руху, здійснять тестові пуски поїздів. Фахівці роблять все, щоб поновити рух поїздів на ділянці на початку осені,
– наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що причинами виникнення аварійної ситуації на перегоні між станціями метро "Деміївська" – "Либідська" остаточно визнано неякісні проєктні рішення та неякісні будівельні роботи при спорудженні цієї ділянки тунелю. Це підтверджено комплексними та лабораторними дослідженнями Науково-дослідної судово-експертної установи із залученням наукових, науково-технічних і профільних експертів.