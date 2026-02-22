Росіяни так не вміють: військовий пояснив, як використовують роботів на фронті

Протягом 4 років повномасштабного вторгнення Україна розвивається у сфері технологій, щоб забезпечити ефективність виконання бойових завдань на фронті. Зокрема, мовиться про використання наземних роботизованих комплексів.

Саме вони допомагають уникнути ризиків для бійців піхоти. Про це 24 Каналу розповів офіцер 2 батальйону "Лицарі степу" 122 Обр ТрО Геннадій Олійник, зауваживши, що окупанти відстають від української армії, яка воює на крок вперед.

Як українські військові використовують на фронті роботів?

Офіцер зазначив, що піхота відіграє чи не найважливішу роль на лінії бойового зіткнення. Тому повністю її замінити зараз неможливо. Однак зараз українські військові намагаються мінімізувати загрозу для піхоти, використовуючи нові технології на фронті.

За словами Олійника, зараз військові потрібні не для того, щоб сидіти в ямі. Тому Україна рухається до того, щоб військовослужбовці обслуговували роботизовані комплекси, які б знищували ворога.

Росія ж не встигає за технологічною гонитвою. НРК росіян працюють на оптоволокні або радіосигналі з обмеженим рухом до кілометра. А наші бойові і логістичні роботи працюють на відстані 10 – 15 кілометрів від лінії боєзіткнення, після чого вони повертаються назад. У росіян такої змоги немає,

– наголосив він.

Офіцер додав, що ворог все одно буде намагатись копіювати українські технології, адже має для цього промислові можливості. Саме тому Україні не можна втрачати імпульс розвитку.

Зауважте! Батальйон "Лицарі степу" захищає Україну від початку повномасштабного вторгнення. Бійці пройшли бої на Півдні, Покровському напрямку та Сумщині. Командири підрозділу починали шлях у війську як солдати. Найголовніше завдання батальйону зараз – замінити військових роботами всюди, де це можливо.

На що здатні роботи на фронті?