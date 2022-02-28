Роботи Марії Примаченко врятували: сховали жителі Іванкова
Джерело:фейсбук Тетяни Гончарової
Окупанти зрунували історико-краєзнавчий музей в Іванкові, що на Київщині. Роботи Марії Примаченко вважали втраченими, проте місцевим вдалося врятувати їх частину.
Інформація про врятовані легендарні роботи відомої народної художниці, що зберігалися в місцевому історико-краєзнавчому музеї, з'явилась на сторінці журналістки Тетяни Гончарової. Вона наголосила, музей – відбудують.
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"Роботи Примаченко іванківці винесли по хатах! Вони не згоріли! Слава українцям! Музей відбудуємо!" – зазначила журналістка.
Раніше дослідниця Устина Стефанчук повідомила, що окупанти знищили роботи Марії Примаченко. Ймовірно, так вважали через пожежу в історико-краєзнавчий музей в Іванкові.
У відповідному музеї зберігалося приблизно 25 робіт всесвітньо відомої художниці. Прокуратура Київської області почала слідство за фактом злочину росіян.
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