У роботі Monobank стався збій: що не так

У мобільному банку Monobank протягом дня 30 вересня стався збій. У додатках усіх користувачів попередили про баги у системі.

Відповідні повідомлення з'являються на смартфонах одразу при авторизації у додатку Monobank. Наразі майже усі функції інтернет-банкінгу доступні, однак з певними перебоями.

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Збій у роботі Monobank

Як повідомляли користувачі в інтернеті, спершу при оплаті будь-якого виду послуг і при переказах транзакція не проходила. Гроші поверталися на картку і з'являлося повідомлення про помилку.

Наразі ж проблема є з відображенням депозитів і розстрочок у додатку. При натисканні на відповідний пункт – з'являється застереження про можливу некоректність.



Збій у роботі Monobank 30 вересня / Скриншот 24 каналу

У Monobank зазначають, що працюють над виправленням помилок. Скільки конкретно знадобитися часу на ліквідацію – не повідомляють.

Просимо вибачення за цю ситуацію, ми все виправимо найближчим часом,

– йдеться у повідомленні.



Попередження про помилки у роботі Monobank / Скриншот 24 каналу

Журналісти 24 каналу заради експерименту провели декілька транзакцій між картками Monobank. Кошти перевелися без збоїв, а дані про операцію з'явилися у виписці.

Між тим Monobank – один з найпопулярніших банківських додатків в Україні. Мобільний сервіс у 2020 році, за даними НБУ, вийшов на третє місце за кількістю банківських карт. Його обігнали "Приватбанк" та "Ощадбанк".