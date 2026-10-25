Росія обіцяє роботизувати шахти на окупованому Донбасі, поки насправді вугільна галузь занепадає

На тимчасово окупованих територіях Донбасу російська пропаганда обіцяє роботизацію шахт у найближчі десятиліття, хоча вугільна галузь регіону переживає глибоку кризу. Раніше окупаційна влада також просувала ідеї вирощування овочів у закритих шахтах і фільтрації шахтних вод.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Чим Росія намагається заспокоїти окупований Донбас?

На тлі занепаду вугільної галузі тимчасово окупованого Донбасу російська пропаганда намагається відвернути увагу місцевих жителів обіцянками майбутньої роботизації шахт. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Раніше пропагандисти також поширювали ідеї щодо вирощування овочів у закритих шахтах і фільтрації шахтних вод. Однак ці проєкти не вдалося реалізувати через високу вартість.

Такі заяви створюють ілюзію розвитку галузі та її відповідності сучасним технологічним тенденціям. Водночас реальний стан вугільної промисловості на окупованих територіях залишається критичним.

Окупаційна влада намагалася підтримати вугільні підприємства, передавши їх російським інвесторам. Однак ця схема не виправдала очікувань: інвестори зіткнулися зі збитковістю шахт і почали намагатися повернути окупаційній адміністрації 9 із 15 об'єктів, узятих в оренду.

Підприємства потребують значних витрат, а одним із можливих виходів для них залишається консервація, яку довелося б фінансувати власним коштом.

Російська окупація остаточно погубила те, чим завжди пишався Донбас – його вугільну промисловість та шахтарську працю,

– наголосили у ЦПД.

Крім того, на тимчасово окупованому Донбасі загострюються проблеми з комунальною інфраструктурою, житлом і умовами життя місцевих жителів. Зокрема, у Донецьку комунальники місяцями не можуть усунути проблеми з каналізацією, а спроби ремонту часто обмежуються тимчасовими латками, які швидко виходять з ладу.

Водночас окупаційна влада продовжує створювати ілюзію відновлення регіону, звітуючи про відкриття нових закладів, зокрема готелю лише на 11 номерів.

У соцмережах з'являються приклади того, як люди намагаються пристосуватися до занепаду інфраструктури та постійних загроз. Усе це свідчить про глибокі проблеми окупованого Донбасу, де показові заяви про розвиток контрастують із повсякденними труднощами місцевих жителів.