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      Роботу аеропорту "Київ" заблоковано: літак викотився за межі злітної смуги

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      Білоруський літак заблокував роботу аеропорту "Київ"
      Білоруський літак заблокував роботу аеропорту "Київ" / www.rbc.ua

      В аеропорті "Київ", що у Жулянах, літак білоруської авіакомпанії Belavia викотився за межі злітно-посадкової смуги. Інцидент трапився в ніч з 12 на 13 липня. Роботу аеропорту заблоковано, а більшість рейсів скасували.

      Людей протримали в аеропорту майже всю ніч, а потім взагалі поскасовували рейси. Про це самі пасажири скаржаться на своїх сторінках у соцмережах.

      Цікаво: Автопілот вперше посадив літак без участі людини: відео

      Canceled-delayed – мій статус на сьогодні. "Жуляни" не працюють,
      – пише одна з потерпілих.

      Крім того, пасажири публікують відео та фото з цілими натовпами подорожуючих, які застрягли в аеропорту в очікуванні своїх рейсів.
       

       

      Людям доводилося очікувати своїх літаків, сидячи просто на підлозі в холі.

      До слова: Аеропорт "Київ" закривають на ремонт: звідки тепер літатиме Wizz Air

       
      Судячи з онлайн-табло вильотів, частину нічних рейсів скасували, а іншу – відклали на кілька годин. Натомість рейси, заплановані на час після обіду, буцімто повинні відбутися за графіком.
       
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      Теги: Новини України авіація Подорожі Новини Києва Новини Білорусі
      Джерело: 24 канал
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