Роботу аеропорту "Київ" заблоковано: літак викотився за межі злітної смуги
В аеропорті "Київ", що у Жулянах, літак білоруської авіакомпанії Belavia викотився за межі злітно-посадкової смуги. Інцидент трапився в ніч з 12 на 13 липня. Роботу аеропорту заблоковано, а більшість рейсів скасували.
Людей протримали в аеропорту майже всю ніч, а потім взагалі поскасовували рейси. Про це самі пасажири скаржаться на своїх сторінках у соцмережах.
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Canceled-delayed – мій статус на сьогодні. "Жуляни" не працюють,
– пише одна з потерпілих.
Джерело: 24 канал
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