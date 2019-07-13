Роботу аеропорту "Київ" заблоковано: літак викотився за межі злітної смуги

В аеропорті "Київ", що у Жулянах, літак білоруської авіакомпанії Belavia викотився за межі злітно-посадкової смуги. Інцидент трапився в ніч з 12 на 13 липня. Роботу аеропорту заблоковано, а більшість рейсів скасували.

Людей протримали в аеропорту майже всю ніч, а потім взагалі поскасовували рейси. Про це самі пасажири скаржаться на своїх сторінках у соцмережах.

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Canceled-delayed – мій статус на сьогодні. "Жуляни" не працюють,

– пише одна з потерпілих.

Крім того, пасажири публікують відео та фото з цілими натовпами подорожуючих, які застрягли в аеропорту в очікуванні своїх рейсів.