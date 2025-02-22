Російський "Шахед" влучив у підприємство на Кіровоградщині

Вночі 22 лютого окупанти атакували Кіровоградську область ударними дронами. Ворожий "Шахед" влучив у підприємство.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Дивіться також Внаслідок атаки дронами на робочому місці загинув працівник Укрзалізниці

Ворожа дронова атака знов не оминула нашу область.

В Кіровоградському районі є влучання в одне з підприємств.

На щастя, обійшлося без жертв.

Відповідні служби працюють.