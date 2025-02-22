22 лютого, 07:28
Російський "Шахед" влучив у підприємство на Кіровоградщині
Вночі 22 лютого окупанти атакували Кіровоградську область ударними дронами. Ворожий "Шахед" влучив у підприємство.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
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Ворожа дронова атака знов не оминула нашу область.
В Кіровоградському районі є влучання в одне з підприємств.
На щастя, обійшлося без жертв.
Відповідні служби працюють.