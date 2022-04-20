Родичі військових і політиків: Арестович назвав цінних персонажів серед полонених росіян

Влада України впевнена, що зможе повернути додому кожного свого громадянина, якого захопили росіяни. Адже поміж полонених, яких впіймали наші захисники, багато цінних "персонажів".

Зокрема, трапляються навіть близькі родичі політиків. Про це 19 квітня розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі ютубу "Фейгин live".

Напередодні Україна і Росія провели 5-й обмін полоненими: звільнено 60 військових та 16 цивільних

Такі полонені дуже цінні

Наші захисники беруть у полон не лише рядових солдатів. Поміж захоплених трапляються навіть генерали. А навіть один такий спійманий ворог може повернути додому навіть 50 полонених українців.

Є серед них (полонених росіян – 24 канал), для прикладу племінник губернатора області Росії. Також є родичі їхнього керівництва армії,

– сказав Арестович.

Він акцентував, що Україна в будь-якому випадку зробила б усе, щоб визволити кожного свого громадянина. Проте з цінними "екземплярами" поміж схоплених це зробити легше.

До теми – як відбувся перший обмін полоненими на Сумщині: дивіться відео

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