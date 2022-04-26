Родичі зниклих безвісти можуть отримати пенсію після втрати годувальника, – Мінсоцполітики

Станом на зараз понад 2 тисячі людей вважаються зниклими безвісти. Тому міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявила, що родини зниклих можуть отримати пенсію через втрату годувальника.

Пенсію зможуть отримати діти, чоловік або дружина, батьки зниклої людини. Для призначення пенсії по втраті годувальника потрібно звернутися у Пенсійний фонд.

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Хто може отримати пенсію

Родичі зниклих безвісти мають право на отримання пенсії через місяць після реєстрації правоохоронними органами заяви про зникнення.

Марина Лазебна пояснила, що отримати пенсію можуть родичі, які були на утриманні зниклої безвісти людини. Зокрема:

діти до 18 років або до 23 років, якщо вони є здобувачами вищої освіти;

діти до 23 років незалежно від навчання, якщо вони є сиротами;

чоловік або дружина чи батьки, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли пенсійного віку. Також вони можуть претендувати на пенсію, якщо після зникнення особи втратили джерела засобів для існування;

чоловік або дружина, а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника до досягнення нею 8 років;

Виплати здійснюватимуть протягом періоду, поки особа вважається зниклою безвісти. Непрацездатні родичі, які були на утриманні зниклої особи, отримуватимуть пенсію по втраті годувальника.

Якщо правоохоронці встановлять місце перебування або поховання особи, яку вважають зниклою безвісти, то до призначення пенсій вносять відповідні зміни.

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