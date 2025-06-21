Дружина і син віцепрем'єра Чернишова виїхали з України, – джерела
- Віцепрем'єр Олексій Чернишов виїхав за кордон на тлі корупційного скандалу. Влада заявила, що це офіційне відрядження.
- Журналісти повідомляють, що родина Чернишова також виїхала з України.
Кілька днів тому ЗМІ поширили інформацію, що віцепрем'єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов виїхав за кордон на тлі корупційного скандалу. Влада пояснила, що чиновник вирушив в офіційне відрядження.
Так, зокрема, президент Зеленський на зустрічі із журналістами розповів, що Чернишов перебуває за кордоном за дорученням уряду і має повернутися, передає 24 Канал.
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Родина Чернишова теж не в Україні
За даними "Української правди", Чернишов виїхав з України ще у ніч проти 11 червня. 19 червня за кордон виїхав його син, а 20 червня – дружина.
Виїзд родини Чернишова та його сім'ї за кордон відбувається на тлі корупційного скандалу у Мінрегіоні, яке чиновник очолював з березня 2020 по листопад 2022 року.
13 червня НАБУ заявило викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 мільярда збитків. Підозри отримали 5 фігурантів, серед яких двоє осіб, пов'язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк.
За інформацією УП, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
Також нардеп Ярослав Железняк повідомив, що 19 червня НАБУ і САП надіслали секретаріату Кабміну запрошення Чернишову явитися для вручення підозри 23 червня.