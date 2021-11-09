Родина Суркісів більше пов'язана з американським футболом, ніж із "Приватбанком"

Намагання пов'язати родину Суркісів з "Приватбанком" є нічим іншим як пустопорожніми балачками та штучним, за вуха притягнутим, домислом.

Таку думку висловив адвокат Ігоря Суркіса Ігор Алексєєв.

Це звучить так само абсурдно як і стосунки Суркісів з американським футболом. Ніби й футбол, проте "дещо інший". Тож за подібною логікою будь-який вкладник фінустанови є пов'язаною з нею особою, бо тримає в ній свої заощадження,

– розповів адвокат.

Ігор Алексєєв задається питанням: як можна бути пов'язаним із банком, якщо ти не є його акціонером і жодним чином не впливаєш на роботу цієї установи?

"Більше того, якщо ви дійсно пов'язані з банком і знаєте, що ваші гроші можуть бути списані з ваших рахунків, то, мабуть, ви їх заберете з цих рахунків? Але родина Суркісів цього ніколи не робила. Їхні кошти весь час знаходились на рахунках "Приватбанку" аж до моменту його націоналізації", – зауважив він.

І хоча Національний банк виправдовує всі свої претензії до Ігоря Суркіса тим, що він нібито був власником істотної участі близько 25% у медіахолдингу "1+1", адвокат говорить про хибність цієї тези.

Ось тільки Ігор Суркіс весь час був власником частки трохи більше 8%. А за українським законом "істотна участь" – це 10 і більше відсотків. Тому елементарні знання математики свідчать про хибність, помилковість і незаконність позиції Національного банку,

– зазначив Алексєєв.

Адвокат наголосив, що українські суди неодноразово доводили відсутність зв'язку між Ігорем Суркісом та "Приватбанком". Ба більше, востаннє це сталось зовсім нещодавно: на початку жовтня суд вкотре констатував, що Національний банк не підтвердив істотну участь Суркіса в медіахолдингу "1+1", через який був нібито встановлений його зв'язок з "Приватбанком".