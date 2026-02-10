Родичів звільненого з полону захисника зобов'яжуть повернути гроші, виплачені за його загибель

Під час лютневого обміну полоненими додому повернувся захисник Назар Далецький. Раніше його помилково вважали загиблим та навіть "поховали", адже ДНК-експертиза підтвердила смерть. Держава виплатила родичам загиблого 15 мільйонів гривень, але тепер їх доведеться повернути.

Про це, 10 лютого, на засіданні сесії Львівської обласної ради повідомив представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний.

Чому родичі бійця, що повернувся з полону повинні будуть віддати кошти?

Назар Далецький вважався загиблим і був "похований" на Львівщині у 2023 році після проведення експертизи ДНК. Родина отримала виплату від держави, у розмірі 15 мільйонів гривень.

Однак, він виявився живим і повернувся додому під час останнього обміну військовополоненими. Тому Тарас Подвірний заявив, що родина повинна віддати кошти.

Юридичний момент, що родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився, бо ми розуміємо, що експертиза ДНК надзвичайно точна,

– заявив він.

Також він вважає, що для родини найбільше щастя, що військовий повернувся додому, а не кошти, які їм виплатила держава.

Як повідомляє ТСН, наразі рідні Назара Далецького наполягають на ексгумації тіла, щоб невідомий загиблий герой зміг повернутися додому.

