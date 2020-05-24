Рокові жінки Києва: від княгині Ольги до принцеси Дагмар

Історія знає більше видатних чоловіків, аніж жінок. Але в кожну епоху були жінки, які мали неймовірний вплив. 24 канал пропонує ознайомитись із роковими жінками Києва.

Ці жінки досягли багато та, навіть, більше, ніж деяки чоловіки. Про рокових жінок, які вплинули на історію Києва – розповідає 24 канал.

Читайте також Українські красуні 100 років тому: 7 унікальних фото

Руська княгиня із династії Рюриковичів – Ольга

Княгиня Ольга була дружиною київського князя Ігоря Рюриковича, та матір'ю Святослава. Вона помстилась деревлянам за гибель свого чоловіка у 945 – 946 роках. Княгиня Ольга упорядкувала збирання данини та організувала погости.

Канонізована католицькою і православною церквами як свята Ольга.

Марія Заньковецька – найвідоміша жінка давньої та сучасної України

Княгиня Ольга

Українська акторка та театральна діячка – Марія Заньковецька. Вона була провідною зіркою українського театру кінця 19 початку 20 століття, а також народна артистка Української РСР (1922 рік).

Найкращими її ролями були:

Наталка з постанови "Наталка Полтавка";

Галя, Ярина з вистави "Назар Стодоля", "Невольник";

Олена, Оксана, Зінька – "Глитай, або ж павук", "Доки сонце зійде, роса очі виїсть", "Дві сім'ї";

Харитина, Софія – "Наймичка", "Безталанна";

Катря з постанови "Не судилося", та Наталя з "Лимерівна".

Оперна співачка Оксана Петрусенко

Марія Заньковецька

Оперна співачка Оксана Петрусенко визнана найкращою виконавицею українських народних пісень і романсів. Петрусенко – кавалер ордена "Знак Пошани" – 1936 рік та народна артистка УРСР – 1939 рік.

Голос Оксани Петрусенко – є голосом-символом України її часу.

Українська оперна співачка Оксана Петрусенко

Цікаво 5 відчайдушних жінок-мандрівниць минулого

Її імператорська Величність – Марія Дагмар

Російська імператриця та дружина Олександра ІІІ. Вона також була матір'ю останнього російського імператора з династії Романових – Миколи ІІ.

У червні 1915 році Дагмар виїхала на місяць до Києва. А у 1916 році переїхала з Петрограда до Києва, й оселилась в Маріїнському палаці. Там вона займалась організацією шпиталів, санітарних поїздів і санаторіїв, де поправляли своє здоров'я тисячі поранених.

А у квітні 1919 року, після полону, Дагмар покинула імперію та прожила останні свої роки в Данії.

Марія Тарновська – рокова жінка, яка була в центрі уваги всієї Європи

Марія Дагмар

Тарновська кілька років поспіль була в центрі уваги всієї Європи. А її фото були в усіх журналах. Про неї писали книги та неймовірну кількість статей, на театральних сценах ставилися п'єси з її життя.

Марія Тарновська проживала в Києві. У 17 років вона таємно вийшла заміж за заможного чоловіка, з яким жила на Тернопільщині. Коли в подружжя з'явились фінансові проблеми, Марія Тарновська шукала багатших чоловіків, обманювала їх та жила за їх рахунок. Згодом, її звинуватили в убивстві графа Комаровського.

А в київській жовтій газетці "Південна копійка" навіть друкували з номера в номер роман про неї. За чутками, після її звільнення вона переїхала з новим чоловіком до Штатів.

Дизайнерка Валентина Саніна-Шлее

Марія Тарновська

Нью-йорська створювачка модних речей Валентина Саніне-Шлее народилась та до 1923 року проживала у Києві. Її Будинок моди "Valentina" проіснував більше 30 років і став класикою американського дизайну.

В Україні Саніна-Шлее більш відома як муза Олександра Вертинського. Він присвятив їй такі шедеври: "Буйний вітер", "За лаштунками" та "Це все, що від Вас залишилося".

Дизайнерка модних речей Валентина Саніна-Шлее