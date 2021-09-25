Роковини авіакатастрофи Ан-26 на Харківщині: Венедіктова розповіла про причини і відповідальних

Рік тому під Чугуєвом, що на Харківщині, сталася катастрофа літака Ан-26, внаслідок якої загинули 26 курсантів та представників екіпажу. У роковини трагедії Ірина Венедіктова розповіла про причини аварії та відповідальних.

Очільниця Офісу генпрокурора зазначила, що слідчі дії на місці катастрофи тоді розпочалися буквально щойно літак загасили. Правоохоронці працювали у військовій частині в Чугуєві та командуванні Повітряних сил у Вінниці.

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Результати розслідування катастрофи Ан-26 на Харківщині

Венедіктова нагадала, що завершити розслідування трагедії вдалося за 7 місяців і 10 днів. За цей час слідство зібрало понад 60 томів матеріалів справи.

Підозрюваними стали 6 військовослужбовців:

керівник польотами, що 25 вересня 2020 року відбувались у військовій частині А4014,

заступник командира цієї частини з льотної підготовки,

заступник командира частини,

командир частини,

начальник Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба,

командувач Повітряних сил.

Венедіктова розповіла, що їх звинувачують у порушенні правил польотів, підготовки до них та правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, та у недбалому ставленні до служби.

До трагедії призвели такі дії та бездіяльність військових

неналежна підготовка та затвердження документів щодо умов експлуатації літака,

зліт з "конвеєра" був не передбачений керівництвом з льотної експлуатації,

на борту літака перебували люди, які взагалі не повинні там бути,

був порушений порядок здійснення льотної підготовки курсантів,

контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки здійснювався неналежно,

під час кризової ситуації керівництво польотів не вжило достатніх адекватних заходів, щоб уникнути авіакатастрофи.

Один із підозрюваних жодного разу не прийшов у ДБР

Глава Офісу генпрокурора додала, що ще 5 травня сторонам надали доступ до зібраних матеріалів. Наразі все потерпілі та їхні представники, а також 4 підозрюваних та їхні захисники, ознайомилися з документами. Крім того, ще 1 підозрюваний та його адвокат перебувають на завершальному етапі ознайомлення.

Водночас підозрюваний, який вже звільнений з посади командувача Повітряних сил жодного разу до Державного бюро розслідувань не з'явився та не ознайомився із матеріалами досудового розслідування. Його адвокати затягують розгляд клопотання слідчого про встановлення терміну для ознайомлення із матеріалами, заявляючи численні клопотання та відводи слідчому судді. Тому це клопотання не розглядають вже упродовж більш як пів місяця.

20 вересня слідчий суддя залишив без задоволення скаргу захисника екскомандувача Повітряних сил на повідомлення про підозру. Тож, наголосила генпрокурора, лише через неналежну процесуальну поведінку підозрюваного обвинувальний акт ще не направлений до суду.

На завершення Венедіктова пообіцяла, що прокуратура зробить все, аби притягти до відповідальності усіх фігурантів справи.

Літак Ан-26 з 27 людьми на борту розбився 25 вересня 2020 року біля Чугуєва, що на Харківщині.

В авіакатастрофі загинули 26 людей: 19 курсантів та 7 членів екіпажу. Вижити вдалося тільки одному курсанту.



Авіакатастрофа біля Харкова / Інфографіка 24 каналу

Текст допису Ірини Венедіктової:

Роковини катастрофи літака АН-26 під Харковом: справа за півкроку до суду

26 курсантів та офіцерів загинули в трагічному тренувальному польоті рік тому 25 вересня. Слідчі дії на місці авіаційної події тоді розпочалися буквально щойно літак загасили, паралельно правоохоронці вже працювали у військовій частині в Чугуєві та Командуванні Повітряних сил у Вінниці. За 7 місяців і 10 днів слідство було завершено – зібрано понад 60 томів матеріалів справи.

Підозрювані у порушенні правил польотів, підготовки до них та правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, та у недбалому ставленні до служби – шестеро військових службових осіб. Це керівник польотами, що 25 вересня 2020 року відбувались у військовій частині А4014, заступник командира цієї частини з льотної підготовки, заступник командира частини, командир частини, начальник Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

​Слідством встановлено, що ці військові службові особи допустили неналежну підготовку та затвердження документів щодо умов експлуатації повітряного судна. Зліт з "конвеєра" був не передбачений Керівництвом з льотної експлуатації. На борту літака перебували особи, які взагалі не повинні там бути. Порушено було порядок здійснення льотної підготовки курсантів, а контроль за рівнем підготовки пілотів-інструкторів та навчальним процесом і дотриманням заходів безпеки здійснювався неналежно. Під час кризової ситуації керівництво польотів не вжило достатніх адекватних заходів, щоб уникнути авіакатастрофи.

Ще 5 травня ми надали доступ сторонам до зібраних матеріалів. Завершили ознайомлення з ними наразі всі потерпілі та їхні представники, четверо підозрюваних та їх захисники, один підозрюваний та його захисник перебувають на завершальному етапі ознайомлення.

Разом з тим, підозрюваний, який вже звільнений з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, жодного разу до Державного бюро розслідувань не з’явився та не ознайомився із матеріалами досудового розслідування. Його адвокати затягують розгляд клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами, заявляючи численні клопотання та відводи слідчому судді. Тому це клопотання не розглянуте вже упродовж більш як півмісяця.

20 вересня слідчим суддею залишено без задоволення скаргу захисника екскомандувача Повітряних Сил ЗСУ на повідомлення про підозру. Тож лише через неналежну процесуальну поведінку підозрюваного обвинувальний акт ще не направлений до суду.

Прокуратура робить все можливе, щоб всі причетні до системних порушень, які призвели до авіатрагедії під Харковом, відповіли перед законом.

Встановлення справедливості і належні висновки всіх відповідальних за безпеку польотів, щоб не допустити таких катастроф – все, що ми мусимо зробити в пам’ять про тих, хто відлетів на АН-26 у вічність 25 вересня 2020 року.