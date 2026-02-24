Міський голова Києва також висловив вдячність усім, завдяки кому столиця змогла вистояти.

Дивіться також Віталій Кличко зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго, яка привезла до Києва великі генератори

Роковини повномасштабного вторгнення

Віталій Кличко у звернені зауважив, що Київ вже 4 роки живе у війні: продовжує оборонятися, жити та працювати, долаючи надскладні випробування – особливо цієї зими. Столиця, яка є серцем України, вистояла тоді і вистоїть тепер, навіть коли ворог руйнує критичні об’єкти, залишаючи містян на холоді без світла та тепла.

Я дякую киянам, які не роздумуючи стали пліч-о-пліч в перші дні і тижні повномасштабної війни, аби Київ вистояв. Всім, хто працює, аби Київ жив, розвивався і будував плани на майбутнє,

– вказав Віталій Кличко.

Чотири роки повномасштабного наступу Росії: як все починалось

Мер міста висловив вдячність комунальникам та всім міським службам, зазначивши, що вони сьогодні, як і протягом останніх чотирьох років, цілодобово працюють, щоб після ворожих атак відновлювати для містян життєво необхідні сервіси. Він також подякував рятувальникам, лікарям, вчителям, працівникам соціальних служб, волонтерам та небайдужому бізнесу.

"Шана нашим воїнам, які героїчно б’ються за свободу і державність України! Вічна памʼять полеглим захисникам!" – додав Кличко.