За час роботи в ДБР наречена з гучного весілля під Львовом купила елітне авто, – ЗМІ

Скандал навколо Роксолани Москви, котра напередодні відгуляла розкішне весілля під Львовом, не вщухає. Цього разу стало відомо про покупку елітного авто, коли вона працювала у ДБР.

Журналістам видання LVIV.MEDIA власні джерела розповіли, що під час роботи у Львівському територіальному управлінні ДБР Роксолана Москва придбала собі розкішний автомобіль Audi Q8. Відомо, що транспортний засіб купили у салоні, а його вартість – понад 2,3 мільйона гривень або близько 85 тисяч доларів за тодішнім курсом.

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Авто купила у 2021 році

Власне, джерела у правоохоронних органах розповіли, що Роксолані Ігорівні Москві належить авто Audi Q8 з номерними знаками ВС 7444 II. Під час реєстрації вказували вартість 2 324 822,5 гривні. І мовилося про те, що транспортний засіб купили.

Відомо, що цим елітним авто вона володіє досі. Так, у 2023 році Роксолана Москва щонайменше 7 разів порушувала правила паркування, за що їй прилітав штраф. Ба більше, штрафи вчасно вона не сплачувала, відтак гроші доводилося стягувати з неї з допомогою виконавчої служби. Це доводять дані з автоматизованої системи виконавчого провадження.

Дані відкритої бази свідчать, що це авто поставили на облік 26 червня 2021 року. Відтоді реєстрація транспортного засобу не змінювалася. Власне, це підтверджує, що Роксолана Москва досі ним володіє.

На момент покупки працювала у ДБР

За наявною інформацією, Роксолана Москва влаштувалася працювати до ДБР у 2018 році. Вона обійняла посаду провідного спеціаліста сектору кадрової роботи та державної служби ТУ ДБР. На той час директором ДБР був Роман Труба. Роксолана Москва – племінниця його колишньої дружини.

Звільнили її з бюро у березні 2022 року. Відтак, не складно додати 2 плюс 2, щоб зрозуміти, що купила іномарку Роксолана Москва тоді, коли працювала у ДБР.

Звернімо увагу, що Роксолана Москва намагається повернутися на роботу до ДБР. Через пів року після її звільнення Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді. Крім того, зобов'язав виплатити 231 тисячу гривень за вимушений прогул. Утім, у ДБР з відповідним рішенням не погоджуються й оскаржують його у Верховному суді.

У ДБР напередодні заявили, що Роксолана Москва – колишня співробітниця бюро. Відтак, попросили саме так її і називати. А також зазначили, що не можуть відповідати за дії людей, які у них більше не працюють.