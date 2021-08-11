Помер відомий нащадок Івана Франка Роланд
Джерело:Міжнародний Фонд Івана Франка
Вранці 11 серпня помер останній онук українського письменника Івана Франка Роланд. Відомому вченому-інженеру та дипломату було 89 років.
Трагічну звістку повідомили у Міжнародному фонді Івана Франка, засновником якого і був онук письменника.
Важливо Прощання з генієм: де і коли відбудеться похорон Олександра Ройтбурда
На сторінці фонду підкреслили, що Роланд Франко був надзвичайно доброю людиною.
Колектив Міжнародного фонду Івана Франка глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління фонду. Світла пам'ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися,
– мовиться в повідомленні.
Зауважимо, що Роланд був останнім продовжувачем роду, що носить прізвище письменника Франка. Адже в трьох синів видатного українського митця – Петра, Андрія та Тараса – народився лише один нащадок чоловічої статі – Роланд.
Що відомо про онука Івана Франка
Джерело: Львівська міська рада
- Роланд Франко – український вчений-інженер, дипломат, громадський діяч. У 1993 – 1996 роках на запрошення Міністерства закордонних справ України перебував на дипломатичній службі, був радником з науки в посольстві України у Великій Британії.
- Саме завдяки клопотанню Роланда Франка у 1996 році Україна отримала у дарунок від Британії науково-дослідну станцію Фарадей (нині станція Академік Вернадський) в Антарктиці.
- Заснував Міжнародну премію імені Івана Франка, яка вручається за значні досягнення і значні заслуги вчених в галузі україністики та соціально-гуманітарних наук.