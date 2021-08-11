Помер відомий нащадок Івана Франка Роланд

Вранці 11 серпня помер останній онук українського письменника Івана Франка Роланд. Відомому вченому-інженеру та дипломату було 89 років.

Трагічну звістку повідомили у Міжнародному фонді Івана Франка, засновником якого і був онук письменника.

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На сторінці фонду підкреслили, що Роланд Франко був надзвичайно доброю людиною.

Колектив Міжнародного фонду Івана Франка глибоко сумує з приводу смерті засновника та голови правління фонду. Світла пам'ять про цю добру людину назавжди залишиться в наших серцях і тих, кому пощастило з ним працювати, товаришувати та спілкуватися,

– мовиться в повідомленні.

Зауважимо, що Роланд був останнім продовжувачем роду, що носить прізвище письменника Франка. Адже в трьох синів видатного українського митця – Петра, Андрія та Тараса – народився лише один нащадок чоловічої статі – Роланд.

Що відомо про онука Івана Франка

Джерело: Львівська міська рада