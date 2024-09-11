Начальник штабу командування Сил безпілотних систем Гладкий перетинав російські КПП

Начальник штабу командування Сил безпілотних систем під час служби у ВМС перетинав російський кордон. Це відбувалось у 2014 – 2016 роках.

OSINT-аналітики "Телебачення Торонто" знайшли інформацію про перетини російського кордону начальником штабу командування Сил безпілотних систем Романом Гладким. він міг їздити у Росію або у тимчасово окупований Крим.

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Перетинав кордон 26 разів

Мовиться про перетини туди та назад. Він засвітився саме на контрольно-пропускних пунктах. Поїздки в Росію або окупований Крим відбувались, коли він був на посаді начальника управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗС України.

Найчастіше Гладкий перетинав російський кордон до лютого 2015 року, коли був слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Тоді це відбулось 18 разів.

Крім того, у базі також є інформація про виїзди в Росію (або, ймовірно, в окупований Крим) його дружини, Олени Гладкої. Вона перетнула кордон 22 рази у період з 25 жовтня 2014 по 30 листопада 2015 років.

Що відомо про Гладкого

Від липня 2016 року Роман Гладкий був начальником штабу – першим заступником командувача Військово-морських Сил Збройних Сил України.

У 2018 році на Гладкого виходили російські спецслужби та спробували завербувати офіцера. Того ж року у медіа з’явилися повідомлення про те, що дружина Гладкого має російське громадянство. Пізніше це підтвердив Верховний Суд.

У грудні 2020 року Романа Гладкого призначили заступником начальника штабу Командування ООС.

25 липня 2024 Гладкого призначили начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ. СБУ у коментарі УП повідомила, що не проводила перевірку Гладкого перед його призначенням на цю посаду.

Після резонансу в медіа Головнокомандувач ЗСУ Сирський доручив СБУ провести додаткову спеціальну перевірку щодо Романа Гладкого та відсторонив його від посади.