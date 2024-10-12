Був єдиним сином у батьків: 26-річний Роман Голубець загинув у боях на Донеччині

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. У боях на Донеччині загинув Роман Голубець із Прикарпаття.

Він був єдиним сином у батьків. Про важку втрату повідомила Рогатинська міська територіальна громада.

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Що відомо про Романа Голубця

Роман Голубець народився 30 листопада 1997 року в мальовничому селі Городиська, що на Прикарпатті. Він був єдиним сином у своїх батьків, які з дитинства виховували його в любові та доброті.

Роман відзначався високими успіхами у навчанні, мав хист до точних наук, особливо до інформатики. Після успішного складання ЗНО хлопець вступив на факультет комп’ютерної інженерії у Тернопільському національному економічному університеті.

До повномасштабного вторгнення Роман працював за спеціальністю у Тернополі, а також деякий час за кордоном. Незадовго до повномасштабного вторгнення він повернувся в Україну.

Роман розумів, що воєнні дії триватимуть довго. Казав, що підпише контракт або… у резерв. Розумів, що "на ти" з технологіями, тож може стати корисним у війську як дронщик чи артилерист. Ці військові професії потребують саме таких фахівців,

– розповіла мама захисника Галина.

24 червня 2024 року Роман приєднався до лав ЗСУ, а вже у вересні пройшов вишкіл у Словаччині і вирушив на бойові позиції на Донеччині. Роман був стрільцем-помічником гранатометника механізованого відділення механізованої роти.

Незадовго до загибелі Роман спілкувався з мамою в чаті. Він намагався вберегти батьків від зайвих хвилювань, тому повідомив, що може не виходити на зв'язок 7 – 10 днів через відсутність інтернету.

Мама постійно перевіряла телефон, в очікуванні на повідомлення від сина, проте зв'язок з ним так і не відновився. Невдовзі родина отримала трагічну звістку: 5 жовтня Роман, їхній єдиний син, загинув від рук російських окупантів.

Роман Голубець / Фото Рогатинської тергромади

Роман Голубець загинув під час виконання бойового завдання біля Катеринівки у Покровському районі Донецької області.

10 жовтня траурний кортеж із тілом загиблого військового прибув на Рогатинщину. Церемонія прощання із захисником відбулася на площі Роксолани.

Прощання з Романом Голубцем / Фото Рогатинської тергромади

"Війна не перебирає, гине цвіт. Захисник Роман, якому тільки 26, як і багато наших молодих хлопців і дівчат, міг стати достойною гілкою родинного дерева. Подарувати світу мудрих дітей, зробити чимало прогресивних речей. Бо був світлом України, умів бачити більше і глибше. Сьогодні, його ім’я – вічність та щит, для тих, хто прожив цей день у тиші та затишку. Він – воїн, який вчить нас бути сильнішими, сміливішими, протистояти темряві", – зазначили у громаді.