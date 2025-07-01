Морпіх Роман Грибов, якого вважали автором фрази про російський корабель, звільняється із ЗСУ

Морський піхотинець Роман Грибов вирішив звільнитися зі служби у ВМС ЗСУ. Військовий обороняв країну з 2018 року.

Військовий закликав українців пам'ятати, що ворог у нас тільки один. Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Романа Грибова.

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Роман Грибов звільнився з ЗСУ

Про своє звільнення Грибов повідомив у соцмережі. Він зазначив, що з 2018 року служив вірно, але "завжди є але", про яке пообіцяв розповісти згодом.

Військовий також закликав українців не зважати на інформаційні атаки окупантів, аби не розпалювати ворожнечу у суспільстві.

Тепер я вільний і відкритий для всіх 24 на 7. Поки я можу бути корисним для побратимів і всіх, кому здатен допомогти, я це робитиму,

– написав він.

Фраза "русский военный корабль, иди на***й" стала відповіддю українських захисників з острова Зміїного. Тоді, у лютому 2022 року, росіяни вимагали здатися російському крейсеру "Москва". Фраза стала символом опору у перші дні повномасштабного вторгнення. Її приписували Роману Грибову, проте автором виявився інший військовий.

Після цього розпочався ракетно-артилерійський обстріл Зміїного. Через чисельну перевагу ворога вночі 24 лютого 2022 року українські військові, зокрема і Грибов, потрапили в полон.

До слова, журналіст Станіслав Асєєв оголосив про своє звільнення з лав ЗСУ. Рішення пов'язане з розформуванням батальйону, у якому він служив і який зазнав великих втрат.