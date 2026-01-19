Новообраний "Слуга народу" Роман Кравець відмовився від мандата народного депутата

Народний депутат від партії "Слуга народу" Роман Кравець, якого нещодавно визнала ЦВК, відмовився від свого мандата. Він заявив, що не збирається працювати у Верховній Раді.

Ймовірний власник телеграм-каналу "Джокер" пояснив, що є більш гідні кандидати на мандат у Верховній Раді. Про це він повідомив у коментарі "Українській правді", передає 24 Канал.

Чому "Джокер" відмовився від мандата?

Кравець пояснив, що виїхав до Ізраїлю через проблеми із зором на законних підставах і вважає, що під час війни у владі повинні бути професійні та досвідчені люди.

Я прийняв для себе рішення, що до Верховної Ради не йду та відмовляюсь від мандата депутата. Мій досвід недостатній, щоб зараз під час війни бути народним обранцем,

– заявив він.

Водночас Кравець уточнив, що своє місце передає наступному за списком "найбільш достойній людині", директору турагентства, чий досвід, за його словами, "найближчим часом знадобиться багатьом".

Наступним у виборчому списку "Слуги народу" йде підприємець Богдан Козуб. ЦВК зможе його обрати через 20 днів після відмови Кравця.

Нагадаємо, що 19 січня, ЦВК визнала Романа Кравця народним депутатом України замість Дмитра Наталухи, який очолив Фонд державного майна України.

Як змінився склад "Слуг народу" у Верховній Раді?