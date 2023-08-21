Захищаючи Україну, загинув командир бойової машини з Київщини Роман Матрущенко

На Донеччині загинув молодший сержант ЗСУ Роман Матрущенко. Житель Ірпінської громади став на захист рідної землі в перший день повномасштабної війни.

Герой поліг у бою під час штурму ворожих позицій 18 серпня поблизу Кліщіївки Бахмутського району. Без батька залишився 6-річний син.

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Що відомо про захисника Романа Матрущенка

Трагічну звістку повідомив міський голова Ірпеня. Зазначив, що Роман Матрущенко став на захист громади 24 лютого 2022-го.

Захищаючи Незалежність України, 18 серпня 2023 поблизу села Кліщіївка, Бахмутського району Донецької області під час штурму ворожих позицій від мінометного обстрілу, загинув мешканець нашої громади, командир бойової машини – командир механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, молодший сержант Роман Матрущенко,

– розповів Олександр Маркушин.

Додав, що український воїн народився в селі Козинці 8 грудня 1993 року. Навчався в Немішаївській школі №2. Закінчив музичну школу по класу баяна та фортепіано. Згодом давав уроки гри на гітарі та завжди був душею компанії.

Службу проходив у Миколаєві. Був мобілізований 12 жовтня 2022 року, зазначив Маркушин.

Син 6 років втратив батька. З горем залишились мати та бабуся, Роман був єдиним сином у сім'ї. Вічна пам'ять захиснику України! Щирі співчуття рідним! Розділяємо біль утрати з родиною та побратимами Романа!

– підкреслив міський голова.

Український захисник загинув на Донеччині / Фото з соцмереж Маркушина

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Романа Матрущенка. Вічна пам'ять і слава Герою!

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